La Sindrome Olofsson diventò di Stoccolma

Gigi Paoli La chiamano Sindrome di Stoccolma, dalla città dove fu definita per la prima volta. Ma avrebbe dovuto chiamarsi Sindrome di Clark Olofsson, un Renato Vallanzasca in salsa scandinava, ieri scomparso, che nel 1973 legò emotivamente a sé gli ostaggi di una rapina in banca nella capitale svedese. A coniare il termine – oggi usato per definire certi rapporti sentimentali malati o, finanche, legami politici inspiegabili – fu lo psichiatra svedese Nils Bejerot, che gestì il caso e notò il particolare legame fra rapitori e rapiti, un pensiero dicotomico che opponeva 'noi qui dentro' a 'loro lì fuori'.