La sfida di Marco Mengoni | Questo tour sono io Uno spettacolo che è il nostro viaggio

Il nuovo tour di Marco Mengoni, intitolato «Questo sono io», è molto più di un semplice spettacolo: è un viaggio emozionale, un percorso di introspezione e rinascita. Dopo un anno intenso e ricco di sfide personali, Mengoni torna sul palco con una nuova energia, pronto a condividere con i fan un’esperienza unica e coinvolgente. Debuttando a Napoli, il suo tour «Marco negli Stadi 2025» promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti.

«È stato un anno molto intenso. Ci ho messo un po' per tirare fuori idee, ho dovuto chiarire delle cose, ho dovuto iniziare un percorso emotivo che non so, quando, se e dove finirà. Vi chiedo scusa di non essere uscito con altra musica per un bel po' di tempo, mi sono impegnato tantissimo per far sì che questo spettacolo fosse il nostro viaggio», ha spiegato Marco Mengoni che ha debuttato, a Napoli, con il suo tour «Marco negli Stadi 2025» che farà tappa il prossimo 2 luglio allo Stadio Olimpico a Roma. L'artista si affida al mito dell'antica Grecia. In questo luogo, lo studio dell'essere umano e delle vicende del mondo in cui si trova immerso era affidato al teatro.

