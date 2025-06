La sezione Anei Reggio Calabria a Torino per gli 80 anni dalla nascita dell' associazione

La sezione ANEI di Reggio Calabria si trasferisce a Torino per celebrare gli 80 anni dalla nascita dell’associazione, un’occasione speciale che ci permette di riflettere sulla memoria storica degli Internati Militari Italiani. La memoria è un patrimonio universale, un richiamo alla pace e alla solidarietà globale. I nostri incontri saranno un tributo vivo a questa eredità preziosa, rafforzando l’impegno di tutti nel costruire un futuro di speranza e riconciliazione.

