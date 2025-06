La segnalazione | Rotti i lucchetti e divelti i paletti per l' accesso al molo nord

La sicurezza del nostro molo nord è stata compromessa da atti di vandalismo che negli ultimi giorni hanno distrutto lucchetti e divelto pali di accesso. Questi gesti irresponsabili creano un grave rischio di caduta nel fiume e mettono a repentaglio la sicurezza di tutti. È fondamentale intervenire subito e rafforzare le misure di tutela. Iscriviti per leggere i dettagli e scoprire come contribuire alla tutela del nostro patrimonio e della nostra comunità.

«Atti di vandalismo! Negli ultimi tre giorni rotte consecutivamente tre chiusure a lucchetto (24, poi il 25, poi un altro il 26). Venerdì 27 giugno divelti anche i pali per impedire l'accesso a i mezzi non autorizzati al molo nord! Grave pericolo di caduta nel fiume». Iscriviti per leggere i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

