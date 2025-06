La schiacciata del Papu Con Sartori il Bologna è diventato la mia Atalanta Io sono pronto a tornare

Dopo un lungo tunnel di sfide e attese, Alejandro Gomez si prepara a riscrivere il suo futuro sul campo. La schiacciata del Papu con Sartori, l'emozione di Bologna e la rinascita personale si intrecciano in un racconto di determinazione e passione. Ora, con la voglia di tornare in scena, Gomez √® pronto a dimostrare che il vero campione non si arrende mai. La sua storia sta per riaccendersi‚ÄĒe il calcio non vede l'ora di accoglierlo di nuovo.

di Gianmarco Marchini BOLOGNA Il sorriso si era sciolto in un cucchiaio di sciroppo di suo figlio. Un controllo antidoping e il buio che inghiotte la sua carriera proprio nel momento di sole pi√Ļ alto, a due giorni dalla finale mondiale vinta poi dalla sua Argentina. Il tunnel √® stato lungo, ma ora Alejandro Gomez sta per rimettere la testa fuori. "Voglio tornare a giocare a calcio e sono pronto: da un anno e mezzo mi alleno forte, sto spingendo come un matto per cercare di tenere il fuoco acceso", racconta il Papu che oggi, tirato a lucido, sar√† tra le trentadue stelle che al Country Club di Castenaso si sfideranno per la quarta edizione dell‚ÄôIllumia Padel Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - La schiacciata del Papu. "Con Sartori il Bologna √® diventato la mia Atalanta. Io sono pronto a tornare¬Ľ

In questa notizia si parla di: papu - bologna - sono - pronto

La schiacciata del Papu. Con Sartori il Bologna √® diventato la mia Atalanta. Io sono pronto a tornare¬Ľ; Il Padova pronto a ‚Äúbailare‚ÄĚ con il Papu Gomez?; Il Papu Gomez: Dove mi vedrei oggi? Sassuolo, Bologna o Fiorentina.

El Papu Gomez può tornare in Italia, l'argentino è pronto a dire sì - L'attaccante argentino ha ancora voglia di divertirsi in campo e potrebbe accettare il progetto che gli verrà sottoposto a breve. Si legge su msn.com

Papu Gomez torna in Italia: il Monza è pronto ad accoglierlo - Dopo le sei stagioni e mezzo vissute in maglia Atalanta, l'argentino è pronto a essere nuovamente protagonista in Serie A con il Monza pronto ... Segnala sport.sky.it