La scelta è compiuta | Comolli nomina il nuovo DS della Juve | Era fermo da anni

La Juventus si prepara a un nuovo capitolo: con Damien Comolli al timone come nuovo direttore sportivo, il club intende riscrivere la propria storia e riconquistare i vertici del calcio italiano e internazionale. Dopo anni di stasi, questa scelta rappresenta un segnale forte di rinascita e ambizione. Comolli, immerso nella quotidianità della Continassa, lavora con entusiasmo per plasmare un futuro all’altezza delle grandi tradizioni bianconere. La rivoluzione è alle porte.

La scelta è compiuta: Comolli nomina il nuovo DS della Juve Era fermo da anni"> La Juventus sta cambiando assetto societario per provare a tornare a quei livelli d’eccellenza che hanno caratterizzato la sua storia. Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, ha scelto di restare operativo alla Continassa, rinviando la partenza per gli Stati Uniti fino alla vigilia del debutto contro l’Al Ain. Immerso nella quotidianitĂ del club e affiancato dalla famiglia, sta approfondendo ogni dettaglio della macchina bianconera. L’obiettivo è chiaro: modellare una Juventus a sua immagine, delineando le prime traiettorie strategiche per il futuro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - La scelta è compiuta: Comolli nomina il nuovo DS della Juve | Era fermo da anni

In questa notizia si parla di: comolli - scelta - compiuta - nomina

Paganini dubbioso: «La scelta di Comolli come dg della Juve non mi convince. Perché bisogna prendere i dirigente in Francia? Massara…» - Il mondo del calcio è in continua evoluzione e il dibattito sulla scelta di Comolli come nuovo direttore generale della Juventus accende passioni.

La scelta è compiuta: Comolli nomina il nuovo DS della Juve | Era fermo da anni.

Comolli, le forti parole del nuovo direttore generale: “Obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus”. Il comunicato rivela tutto - MSN - L’arrivo di Comolli non è un semplice cambio al vertice, ma una mossa calcolata per affrontare le sfide di un calcio sempre più competitivo. Si legge su msn.com

Chi è Damien Comolli, il nuovo dg della Juventus. Nel 2022 un'accusa ad Andrea Agnelli - L'ex presidente del Tolosa, Damien Comolli, è il nuovo direttore generale del club bianconero che si prepara a una profonda rivoluzione, che quasi sicuramente includerà anche la nomina di un ... Lo riporta msn.com