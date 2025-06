La Roma in attesa | dopo le uscite caccia ai rinforzi Occhi puntati sul terremoto Lione

La Roma si trova in un momento cruciale: tra uscite da completare e un mercato che si infiamma, i giallorossi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo. Con il focus rivolto al terremoto di Lione e gli ultimi aggiustamenti, la vera partita sta per cominciare: quella della costruzione di una squadra capace di conquistare obiettivi ambiziosi. Il countdown è iniziato: il futuro romanista sta per essere scritto.

Ancora due giorni per sistemare le ultime uscite, poi per la Roma inizierà un'altra partita, forse la più attesa: quella della costruzione. Il tempo delle rinunce sta per finire, e con l'avvicinarsi del 30 giugno si chiude una fase necessaria per riequilibrare i conti e prepararsi all'assalto dei rinforzi promessi a Gian Piero Gasperini, chiamato a plasmare una Roma che parli il suo linguaggio, fatto di intensità , verticalità e organizzazione feroce. In questo contesto, il direttore sportivo Frederic Massara sta osservando con particolare attenzione un terremoto che ha scosso in profondità il calcio francese e che potrebbe aprire scenari molto interessanti per chi sa farsi trovare pronto.

