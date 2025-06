La rivelazione del Pentagono | Non usate bombe Mop a Isfahan perché il sito è troppo profondo

La recente rivelazione del Pentagono ha svelato dettagli sorprendenti sul raid su Isfahan, uno dei più grandi siti nucleari iraniani. L’esercito statunitense, infatti, ha scelto di non usare bombe anti-bunker perché la profondità dell’impianto ne avrebbe drasticamente compromesso l’efficacia. Un dettaglio che apre nuove riflessioni sulle strategie e le difficoltà delle operazioni militari in ambienti così complessi. Ma quali implicazioni potrebbe avere questa decisione?

L’esercito statunitense non ha utilizzato bombe anti-bunker nel raid della scorsa settimana su Isfahan, uno dei più grandi siti nucleari iraniani, perché l'impianto è così profondo che gli ordigni probabilmente non sarebbero state efficaci. Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore congiunto Usa, il generale Dan Caine, secondo quanto riportato da Cnn che cita tre persone che hanno ascoltato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La rivelazione del Pentagono: "Non usate bombe Mop a Isfahan perché il sito è troppo profondo"

In questa notizia si parla di: bombe - isfahan - profondo - rivelazione

Netanyahu vara il piano segreto del 2009: colpire siti nucleari iraniani di Bushehr, Natanz, Isfahan e impianti petroliferi con bombe "bunker busting" (RNEP) - Nel 2009, Benjamin Netanyahu ha messo a punto un piano segreto per colpire con precisione i principali siti nucleari e petroliferi dell'Iran, tra cui Bushehr, Natanz e Isfahan.

Trump: Abbiamo completato con successo l'attacco ai tre siti nucleari in Iran: Fordow, Natanz e Isfahan. Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano. Un carico completo di bombe è stato sganciato sul sito principale, Fordow. Tutti gli aerei stan Vai su Facebook

La rivelazione del Pentagono: Non usate bombe Mop a Isfahan perché il sito è troppo profo; Gli Usa non hanno sganciato super bombe su Isfahan: «Sito troppo profondo, non avrebbero raggiunto i laboratori».

La rivelazione del Pentagono: "Non usate bombe Mop a Isfahan perché il sito è troppo profondo" - La Cnn cita tre persone che hanno ascoltato le sue osservazioni e una quarta che ne è stata informata ... Si legge su gazzettadelsud.it

Iran, la rivelazione: Usa non hanno impiegato super bombe su Isfahan - La struttura si trova a un livello di profondità tale che le munizioni avrebbero probabilmente potuto rivelarsi inefficaci ... Lo riporta msn.com