La ripresa dei negoziati con l' Iran? Gli Usa valuterebbero 30mld di incentivi per il nucleare civile Trump | Una bufala

Le recenti voci sulla possibile ripresa dei negoziati tra USA e Iran accendono i riflettori su un potenziale pacchetto di incentivi da 30 miliardi di dollari, che potrebbe rivoluzionare la situazione energetica e geopolitica nella regione. Tuttavia, Trump definisce queste indiscrezioni una bufala, alimentando il dibattito sulle reali intenzioni di Washington. Ma quali sono le vere mosse in gioco? Scopriamolo insieme.

L'amministrazione Trump sta valutando l'offerta di diversi incentivi all'Iran per garantirne il ritorno al tavolo delle trattative. Lo riporta la Cnn, secondo cui tra gli incentivi figurano 30 miliardi di dollari a sostegno di un programma energetico civile, l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Secondo quattro fonti a conoscenza dei.

