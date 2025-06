La rinascita del calcio brasiliano sta conquistando il mondo: chi avrebbe mai immaginato che le squadre verdioro dominassero così nella fase a gironi del Mondiale per club, dimostrando che il talento e la passione carioca sono più vivi che mai? Con un incredibile 100% di qualificazioni agli ottavi, il futuro si fa sempre più brillante. D’altronde, come ha detto l’allenatore del Fogão, Renato Paiva, ...

Chi pensava che il Mondiale per club fosse un affare esclusivamente europeo ha dovuto rapidamente ricredersi. A sorprendere nella fase a gironi sono state soprattutto le squadre brasiliane. Con un incredibile quattro su quattro l’intero contingente verdeoro presente negli States (Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense) ha infatti centrato la qualificazione agli ottavi di finale. D’altronde, come ha detto l’allenatore del Fogão, Renato Paiva, “il cimitero del calcio è pieno di favoriti”. Cosa c’è dietro questo exploit? Sicuramente un fattore da considerare è la maggior freschezza atletica delle tre compagini di Rio de Janeiro e del Palmeiras, arrivare in America a metà della loro annata (che segue il calendario solare), diversamente dalle formazioni europee che invece affrontano il torneo al termine di una stagione estenuante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it