La Regione promossa per il potenziamento delle cure palliative

La Liguria si distingue come esempio virtuoso nel potenziamento delle cure palliative, conquistando il riconoscimento di Agenas nel report 2024. Grazie a un piano regionale esaustivo e ben strutturato, la regione si impegna a garantire una qualità di assistenza superiore e un supporto continuo ai pazienti e alle loro famiglie. Un risultato che mette in luce l’impegno della Liguria verso un sistema sanitario più umano e inclusivo.

Regione Liguria promossa da Agenas per le azioni di potenziamento della rete delle cure palliative. Lo certifica il report 2024 dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che, dal suo monitoraggio, evidenzia come il piano regionale della Liguria risulti completo in tutte le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

