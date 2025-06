La regina Rania di Giordania alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez conquista Venezia | tra glamour soft power e un messaggio per il Medio Oriente

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia si trasforma in un evento di grande risonanza, grazie alla presenza inaspettata della regina Rania di Giordania. Accompagnata dal principe Hussein, dalla principessa Rajwa e dalla piccola Iman, la delegazione reale ha portato non solo eleganza ma anche un potente messaggio di soft power e speranza per il Medio Oriente. Un momento che va oltre il glamour, diventando simbolo di dialogo e rinascita regionale.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia ha visto la presenza a sorpresa di una delle figure regali più influenti e amate al mondo: la regina Rania di Giordania. Accompagnata dal principe ereditario Hussein, dalla principessa Rajwa e dalla piccola Iman, la delegazione reale ha aggiunto un tocco di glamour e profondità simbolica all'evento.

