La reazione della Ferrari! Il fondo funziona si può sognare la vittoria in Austria?

La Ferrari risponde con grinta e determinazione, dimostrando che il fondo sta dando i suoi frutti e alimentando sogni di vittoria in Austria. Dopo un sabato entusiasmante a Spielberg, la scuderia di Maranello può guardare con ottimismo al prosieguo del Mondiale 2025. La strada verso il podio si fa più concreta, e i segnali di crescita sono evidenti: il futuro si schiude con nuove speranze e ambizioni.

Segnali di crescita. La Ferrari può sorridere al termine del sabato di Spielberg, undicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Le qualifiche del GP d'Austria hanno riservato alla scuderia di Maranello il miglior risultato della stagione, in considerazione della prima fila del monegasco Charles Leclerc (2°) e della seconda del britannico Lewis Hamilton (4°). Certo, la McLaren di Lando Norris, nel giro secco, è parsa di un altro pianeta, ma si confida nel fatto che in gara, come è già accaduto nei precedenti appuntamenti, la SF-25 sappia esprimersi meglio e consentire a Leclerc e a Hamilton di fare una gara da protagonisti.