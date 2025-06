La reazione al caldo torrido a Torino | persone e un cane dentro la fontana in pieno centro

Il caldo torrido a Torino sta spingendo molti a cercare refrigerio in modi creativi, come un tuffo nelle fontane del centro. In piazza CLN, persone e un cane si sono concessi un bagno rinfrescante per combattere le temperature elevate, dimostrando come il desiderio di frescura possa superare le rigide regole. È un’immagine che riflette la voglia di sopravvivere all’estate più calda degli ultimi anni, rendendo il coraggio di chi cerca sollievo ancora più straordinario.

A Torino persiste il gran caldo degli ultimi giorni, con temperature anche superiori ai 35 gradi, e c’è chi cede a un bagno nelle fontane pubbliche. È successo anche in centro città , per esempio in piazza Cln, come dimostrano queste foto con persone e un cane in acqua nella serata del 27 giugno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

