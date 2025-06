La protesta di Coroglio la rivolta dei residenti che promettono manifestazioni durante l’America’s cup

I residenti di Coroglio, cuore pulsante dell’ex area Italsider a Bagnoli, sono pronti a scendere in piazza per difendere i propri diritti e il loro futuro. Con l'America’s Cup alle porte e i lavori di bonifica che accelerano, la tensione cresce: chiedono trasparenza e un coinvolgimento autentico nelle decisioni. La loro protesta potrebbe diventare il catalizzatore di un grosso movimento di cittadini determinati a far valere la propria voce.

Gli abitanti di Coroglio, una zona cruciale nel progetto di riqualificazione dell'ex area industriale dell'Italsider a Bagnoli, sono sul piede di guerra. Mentre le istituzioni si preparano ad accelerare i lavori di bonifica, con l'inizio della bonifica della colmata previsto per agosto in vista dell'America's Cup con le basi che dovranno essere consegnate nel giugno 2026, i residenti chiedono a gran voce chiarezza. Il villaggio dei catamarani per le competizioni veliche sarà infatti allestito su piattaforme galleggianti proprio al largo di Bagnoli, dove attualmente si trova la colmata. Le parole dei residenti riportate da Fanpage non lasciano spazio a dubbi: « Chiediamo chiarezza sui tempi dell'esproprio, la successiva rigenerazione e il nostro rientro all'interno del Borgo Coroglio.

