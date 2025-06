La Promessa Anticipazioni Spagnole | Eugenia torna alla tenuta in salute e pronta a dire tutta la verità su Jana e Dolores

Le anticipazioni spagnole de La Promessa svelano un ritorno sorprendente: Eugenia, madre adottiva di Curro, torna alla tenuta in piena forma, decisa a rivelare tutta la verità su Jana e Dolore. La sua presenza scuote i protagonisti, lasciando Lorenzo e Leocardia nel mirino dell’incertezza. Cosa scoprirà Eugenia? La risposta arriverà nelle prossime emozionanti puntate su Rete4. Restate con noi per scoprire l’epilogo di questa intricata vicenda!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che nelle prossime puntate, in arrivo su Rete4, rivedremo Eugenia. La madre adottiva di Curro tornerà alla tenuta in salute e pronta a dire tutta la verità. Lorenzo e Leocardia tremeranno!

