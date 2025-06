La Promessa anticipazioni 29 giugno | Jana non ci sta duro faccia a faccia con Manuel Catalina ha un malore

Non perdere l'appassionante riassunto della puntata di "La Promessa" in onda domani su Rete 4! Jana, furiosa, affronta Manuel in un duro faccia a faccia, mentre Catalina rischia grosso con un malore improvviso. La soap spagnola, ambientata a Cordova e amata da milioni, riserva ancora molte sorprese. Ecco cosa succederĂ nel prossimo episodio, che ti terrĂ incollato allo schermo fino alle prime luci del mattino.

Ecco cosa accadrĂ nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Jana scopre che Manuel è disposto a rinunciare al titolo pur di stare con lei, ma la sua decisione la manda su tutte le furie. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina non vuole perdere tempo e propone di fissare subito la data delle nozze. Riassunto dell'episodio precedente Manuel e Don Alonso hanno avuto un duro confronto: il padre pretende che il figlio lasci Jana, minacciandolo di ripudiarlo.

