la prima volta di nardi contro jannik sinner un duello storico nel tabellone di wimbledon

È il momento di un duello storico che farà battere il cuore degli appassionati: Luca Nardi, giovane promessa italiana, si prepara ad affrontare Jannik Sinner nel primo turno di Wimbledon. Un incontro inedito e carico di emozioni, tra amicizia e competitività, che segna un capitolo emozionante nel tennis italiano. La sfida promette spettacolo e suspense, portando alla ribalta il talento e la determinazione di questi due straordinari atleti.

Bello e (quasi) impossibile il match che vedrà il pesarese Luca Nardi, 94° del ranking, affrontare il numero uno al mondo Jannik Sinner lunedì prossimo nel primo turno del tabellone di Wimbledon. Non poteva capitare avversario peggiore per il 22enne campione pesarese che se la dovrà vedere in uno scontro fratricida proprio con il suo amico Sinner. Un confronto addirittura inedito, in quanto i due non si sono mai affrontati in un incontro ufficiale, neppure a livello giovanile, per cui Sinner-Nardi è una "prima" assoluta. "Davvero un sorteggio, possiamo dirlo, sfigato per Luca – dice Andrea Vori del Tennis club Baratoff – contro uno che considera come fratello maggiore, con cui spesso si sono allenati insieme.