La pizza di Carmine e Mela vince il Campionato mondiale

La pizza di Carmine e Mela conquista il mondo! La loro tradizione napoletana ha trionfato al 22esimo Campionato mondiale del pizzaiuolo, portando a Fognano un riconoscimento internazionale. Un risultato che celebra passione, talento e autenticità, e che segna un traguardo speciale per 'Farine di Mela', ora pronta a scrivere nuove pagine di successo. Le emozioni sono state indescrivibili – dice Mela Cascone –

Profumo di vittoria e tradizione napoletana a Fognano grazie a ‘Farine di Mela’, la cucina e pizzeria che ha conquistato il primo posto al 22esimo Campionato mondiale del pizzaiuolo, tenutosi dal 3 al 5 giugno alla Mostra D’Oltremare di Napoli. Un risultato straordinario per Mela Cascone e suo marito Carmine D’Auria, che il 16 luglio festeggeranno i primi due anni di attività. "Le emozioni sono state indescrivibili – dice Mela Cascone – ci speravamo ovviamente, ma non ci aspettavamo il podio e quindi il primo posto; siamo felicissimi e fieri di aver portato a Fognano la coppa" La Caputo cup ha visto maestri del mestiere provenienti da tutto il mondo: 500 pizzaioli per categoria hanno gareggiato per tre giorni e si sono esibiti presentando le migliori pizze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La pizza di Carmine e Mela vince il Campionato mondiale

BRISIGHELLA/ Farine di Mela, pizzeria di Fognano, frutto della passione di Carmela Cascone e Carmine, conquista il primo posto nella categoria “pizza al metro”, al 22° Campionato Mondiale del Pizzaiolo di Napoli Vai su Facebook

