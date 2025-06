La Pigna | Nei Cau non ci sono medici per suturare le ferite pazienti mandati al pronto soccorso

La Pigna, nei Cau, si trova spesso a dover affrontare una grave carenza di medici per suturare le ferite dei pazienti inviati al pronto soccorso. La capogruppo Veronica Verlicchi e la consigliera territoriale Bianca Tramontani esprimono forte preoccupazione per l’aggravarsi di queste criticità , che compromettono la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei cittadini. È ora di intervenire con decisione per ripristinare un servizio efficiente e affidabile.

La capogruppo de La Pigna, Veronica Verlicchi, e la consigliera territoriale di Mezzano Bianca Tramontani esprimono forte preoccupazione per quelle che indicano come "crescenti criticitĂ riscontrate nel funzionamento dei Centri di Assistenza Urgenza (Cau) e, parallelamente, per le disfunzioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: pigna - sono - medici - suturare

La Pigna: Nei Cau non ci sono medici per suturare le ferite, pazienti mandati al pronto soccorso; “Pigna killer” di via Pincherle: “Dove sono i referti medici?”.

Pigna: il Borgo antico che resta nel cuore - MSN - La storia di Pigna è segnata da eventi significativi, tra cui la costruzione delle sue mura e delle torri di avvistamento, che servivano a proteggere la comunità dalle incursioni nemiche. Lo riporta msn.com

Roma, bimbo ferito all'asilo da una pigna: nove punti di sutura - Il Messaggero - Questa è la prognosi per un bambino colpito da una pigna nel giardino della scuola dell'infanzia Livio Tempesta in via Salvatore Pincherle 140, ... Segnala ilmessaggero.it