La piccola frazione di Massa di Sarsina rivive nella festa del patrono

Domenica alle 17, la suggestiva frazione di Massa di Sarsina si anima per celebrare il suo patrono, San Giovanni Battista. Un evento annuale che risveglia antiche tradizioni e unisce comunità in un’atmosfera di devozione e convivialità , nel cuore dell’antica chiesa sul monte, tra i suggestivi paesaggi bagnati dai fiumi Savio e Para. Dopo la messa, un’assemblea conviviale accoglierà anche gli ex parrocchiani, rafforzando i legami di questa piccola grande famiglia.

