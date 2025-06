La pelle torna all'età della pietra con il metodo Caveman, diventato virale su TikTok grazie a Tia Zakher. Questa rivoluzionaria tecnica di "reset" cutaneo propone un vero e proprio digiuno della pelle, eliminando acqua e cosmetici, per ristabilire l'equilibrio naturale. La creator stessa ha ammesso di avere la cattiva abitudine di...

Su TikTok lo chiamano metodo Caveman seguendo il nome che gli ha dato Tia Zakher, la creator alla quale il video è andato virale superando il milione di visualizzazioni. Sarebbe un modo per fare reset della barriera cutanea. L’idea è quella di una pelle a digiuno, privata sia dell’acqua che di ogni prodotto cosmetico dal detergente in poi, proprio come all’età della pietra. La creator stessa ha ammesso di avere la cattiva abitudine di stuzzicarsi la pelle e che, di conseguenza, aveva cercato un metodo estremo per tornare ad avere una barriera cutanea forte e sana. Il video è però diventato virale per l’accumulo smisurato di pelle e cellule morte sul viso che si chiama ipercheratosi da ritenzione ed è un ispessimento della pelle causato da un accumulo anomalo di cheratina. 🔗 Leggi su Amica.it