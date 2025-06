La nuova (non) frangia di Sabrina Carpenter per Dior ha fatto impazzire tutto TikTok.

la sua iconica frangia per sorprendere tutti con un nuovo stile audace e raffinato. A Parigi, Sabrina ha dimostrato che anche un semplice cambio può rivoluzionare il modo di percepire un’icona di moda, lasciando tutti con la voglia di scoprire cosa riserverà il suo prossimo look. La sua scelta segna un capitolo tutto da esplorare nel mondo del beauty e della moda.

Quando Sabrina Carpenter entra in scena, lo fa sempre con stile. Ma stavolta, al Dior Homme Menswear SpringSummer 2026 a Parigi, ha lasciato tutti un po' spiazzati. Non tanto per l'outfit — impeccabile e perfettamente in linea con l'eleganza della maison — quanto per una scelta beauty che ha fatto notizia: la frangia non c'era. Sabrina Carpenter a Parigi: nuovo look e zero frangia al front row Dior. La popstar americana ha abbandonato momentaneamente il suo marchio di fabbrica — le iconiche Bardot bangs — per un'acconciatura differente: capelli platino, lisci fino a metà lunghezza e morbidi alle punte, con una riga laterale appena accennata e un fermaglio nero a fermare una ciocca.