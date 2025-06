la notte nel cuore le anticipazioni del 6 luglio

Preparati a vivere un’altra notte di emozioni con “La Notte nel Cuore”. La prima stagione, ambientata nella magica Cappadocia, sa come tenere il pubblico italiano col fiato sospeso: tra passioni travolgenti, segreti nascosti e vendette imminenti. Domenica 6 luglio alle 21.20 su Canale 5, una puntata imperdibile ti aspetta con colpi di scena che cambieranno tutto. Non perdere l’appuntamento, perché il cuore della notte nasconde ancora molti segreti da svelare.

La tensione cresce nella prima stagione di La Notte nel Cuore, la dizi turca ambientata nella suggestiva Cappadocia che ha conquistato il pubblico italiano. Domenica 6 luglio alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata ricca di colpi di scena, tra amori spezzati, matrimoni forzati e vendette in atto. Ecco cosa succederà. Ecco le anticipazioni della serie turca “La notte nel cuore” su Canale 5 alle 21:20 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Anticipazioni. Nella nuova puntata, Sevilay e Nuh tentano la fuga insieme, desiderosi di costruire finalmente un futuro lontano dalle pressioni familiari. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

In questa notizia si parla di: notte - cuore - anticipazioni - luglio

La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay - La notte nel cuore si trasforma in un affascinante viaggio tra tradizioni e emozioni. Nella nuova serie turca in prima serata su Canale5, scopriamo le storie di Nuh e Melek, ma anche i rituali che arricchiscono la cultura turca, come la cerimonia dell’henné.

Stasera su Canale5 torna La Notte Nel Cuore. Le anticipazioni dei tre nuovi episodi. Vai su Facebook

“La Notte nel Cuore”, la trama del 6 luglio 2024; Segreti di famiglia, anticipazioni: Zafer deciso a vendicarsi, Cinar scompare; Endless Love, le anticipazioni: Ozan è fuori pericolo.

La notte nel cuore anticipazioni domenica 6 luglio: Cihan e Sevilay si sposano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

La notte nel cuore anticipazioni puntata 6 luglio: Hikmet minaccia di uccidere Sevilay - Sono state svelate le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 6 luglio su Canale 5. Da ilsipontino.net