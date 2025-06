La Notte Nel Cuore | Ecco cos' è e che significato ha la cerimonia dell' henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay

La notte nel cuore si trasforma in un affascinante viaggio tra tradizioni e emozioni. Nella nuova serie turca in prima serata su Canale5, scopriamo le storie di Nuh e Melek, ma anche i rituali che arricchiscono la cultura turca, come la cerimonia dell’henné. Protagonisti Cihan e Sevilay ci svelano il significato profondo di questa usanza, simbolo di gioia e augurio per il futuro. Ma cosa rappresenta davvero questa antica tradizione?

La Notte Nel Cuore è la nuova dizi turca che ci fa compagnia nella prima serata su Canale5. Grazie allo storia appassionante di Nuh e Melek stiamo scoprendo nuove curiosità sulla Turchia, come per esempio l'usanza di celebrare una futura sposa con la cerimonia dell'henné. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay

In questa notizia si parla di: notte - cuore - ecco - cerimonia

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Cosa Nasconde Il Fidanzamento Di Cihan E Sevilay? - Scopri le anticipazioni di "La notte nel cuore" e svela cosa nasconde il complicato fidanzamento tra Cihan e Sevilay.

La Notte nel Cuore, anticipazioni sesta puntata di venerdì 27 giugno 2025 Sevilay rifiuta di sposare Cihan durante la cerimonia di nozze, mentre un attentato sconvolge villa Sansalan Vai su Facebook

Notte di San Giovanni, 'zitelle' ecco tutti i riti per trovare l’amore; La Notte del cuore stasera in tv su Canale 5: sconvolgenti verità, tensioni familiari e vecchi amanti. Ecco cosa succede nel nuovo episodio; Cremonese, ecco la prima avversaria della Serie A 2025-2026.

Replica La notte nel cuore in streaming, puntate del 27 giugno | Video Mediaset - Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in streaming ... Riporta superguidatv.it

La Notte nel Cuore, eccezionalmente in onda di venerdì e non di domenica: ecco la trama della puntata di stasera su Canale5 - Appuntamento speciale ed eccezionale quello di stasera, venerdì 27 giugno 2025, con La Notte nel Cuore. Secondo msn.com