la notte nel cuore anticipazioni settima puntata di domenica 6 luglio 2025

Prepariamoci a scoprire i colpi di scena della settima puntata de La Notte nel Cuore, in onda domenica 6 luglio 2025 su Canale 5. Tra matrimoni improvvisati e suspense sul lavoro, questa episodio promette emozioni intense e rivelazioni sorprendenti che cambieranno le vite dei protagonisti. Non perdere l’appuntamento: la verità è più vicina di quanto sembri...

Un matrimonio senza amore è al centro della scena della settima puntata de La Notte nel Cuore, in onda in prima serata su Canale 5 domenica 6 luglio 2025. Approfittando di una trasferta di Nuh e Melek, Hikmet e Samet riescono a fare sposare i “cugini” Sevilay e Cihan. Un evento che coglie alla sprovvista i due gemelli, che rischiano anche di perdere il posto di lavoro: Hikmet insiste infatti con Samet affinché li licenzi, puntando sul fatto che provano dei sentimenti per Cihan e Sevilay. Ecco le anticipazioni. . Cihan e Sevilay si sposano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it