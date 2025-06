La notte della Tammorra torna a Napoli | dal 1° al 5 luglio festa in Piazza Mercato

Preparati a vivere un’esperienza unica: la notte della tammorra torna a Napoli dal 1° al 5 luglio, portando musica, cultura e tradizione in piazza Mercato. La XXIII edizione promette spettacoli gratuiti con ospiti d’eccezione come Peppe Barra e Serena Rossi. Non perdere l’occasione di immergerti in un’atmosfera festosa e coinvolgente, dove la passione per la musica napoletana si fa protagonista. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

