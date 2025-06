La nostra gente il nostro branco start agli abbonamenti all’US

La nostra gente, il nostro branco: un richiamo all’orgoglio e alla forza di una comunità unita. Con oltre 9.915 tessere già sottoscritte, l’entusiasmo cresce in vista della stagione 2025/2026 di Serie B. Il 9 luglio alle 09:30 si apre ufficialmente la campagna abbonamenti “Branco”, un’occasione per rafforzare il legame tra tifosi e squadra. La prima fase della sottoscrizione sarà coinvolgente e ricca di sorprese…

Tempo di lettura: 2 minuti Sono 9915 le tessere "Branco " sottoscritte fino alla scadenza del 27 Giugno Con il motto La nostra gente, il nostro branco Partirà mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 09:30 la nuova campagna abbonamenti dell'U.S. Avellino 1912 in vista del campionato di serie B 20252026. In linea con la campagna di fidelizzazione il claim stagionale sarà Branco. Fasi di sottoscrizione La prima fase della campagna abbonamenti durerà dal 9 al 18 luglio e sarà dedicata esclusivamente ai sottoscrittori della tessera "Branco". A partire dal 22 luglio, con termine da stabilire in base al calendario ufficiale della serie B, la vendita sarà libera.

