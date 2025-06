La Nef, Cremascoli e Gori confermati.

La Nef CremaScoli e Gori sono confermati: un segno di continuità e solidità per la nuova stagione della Nef Re Salmone. Dopo l’arrivo di volti nuovi come Ferrini, Pizzichini e Santini, Osimo punta sulla tradizione e sull’esperienza con Riccardo Cremascoli e Luca Gori. Questi pilastri, già protagonisti in passato, rappresentano il cuore pulsante del progetto, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Dopo il tris di volti nuovi arrivano le prima conferme in casa La Nef Re Salmone. Dopo gli ingaggi di Federico Ferrini, schiacciatore, del centrale Matteo Pizzichini e dell’opposto Marco Santini, Osimo riparte dal capitano di tante battaglie Riccardo Cremascoli e dal libero Luca Gori. Cremascoli, arrivato a Osimo ormai nel 2021, dopo la prima parentesi con i "senza testa" in C il palleggiatore classe 1995 sarà uno dei pilastri della nuova Nef targata coach Giacomo Giganti. "Sono contentissimo di restare – dice Cremascoli -. Questa è la mia settima stagione in questa società, sto bene. Ho avuto sentimenti contrastanti in queste settimane, perché ovviamente c’è stata un po’ di delusione, per non essere riusciti a coronare il nostro obiettivo raggiunto sul campo sia dalla squadra che dalla società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it