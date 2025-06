La Nato il riarmo dell’Europa ed il pacifismo

Nel 1949, la Nato nacque con l’obiettivo di garantire la sicurezza collettiva tra Stati Uniti e Europa. Oggi, a distanza di oltre 70 anni, il vertice dell’Aia del 2025 ha segnato un nuovo capitolo: un deciso aumento delle spese militari fino al 5% del Pil, riflesso di un riarmo che risveglia antiche tensioni e pone interrogativi sul futuro del pacifismo e della stabilità continentale. Ma cosa ci aspetta davvero in questo scenario di crescente militarizzazione?

Il vertice dell’Aia del 2025 del 24-25 giugno ha stabilito l’aumento fino al 5% del Pil delle spese militari dei 32 Paesi aderenti alla Nato. Il North Atlantic Treatise Organization fu firmato a Washington il 4 aprile 1949 tra dli Usa e i principali Paesi europei, tra cui l ’Italia. L’articolo fondamentale del Trattato è il n. 5, che impegna tutti gli Stati firmatari a intervenire in aiuto di uno Stato singolo qualora aggredito. In quell’anno, erano chiari gli schieramenti: gli Usa da una parte, l’U dall’altra. L’U di Stalin non nascondeva all’epoca– nonostante la teoria del “ socialismo in un Paese solo” e i recenti accordi di Yalta, che avevano predeterminato le zone di influenza post-belliche – una volontà neo-imperiale e un’attenzione particolare all’Italia e alla Francia, dove esistevano forti partiti comunisti filosovietici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it