La moglie | Lo riconobbi dalla televisione E nessuno mi chiamava

attimo di speranza si accese nel mio cuore. La scoperta che Sergio fosse ancora vivo, nascosto tra le ombre di un dramma indicibile, ha cambiato ogni cosa. In un mondo che sembrava aver dimenticato, la sua storia ci ricorda che anche nelle tenebre più profonde può emergere una luce di speranza. La forza di una moglie, il coraggio di non arrendersi, sono l’essenza di questa vicenda incredibile.

"L’ho visto in tv, steso in mezzo ai morti. E ho capito che era lui. Sono stati momenti bui, di un buio che non si dimentica. Nessuno mi chiamava, nessuno sapeva niente, ma io avevo acceso la televisione e l’ho visto lì, in mezzo ai corpi. Ho riconosciuto i vestiti: era come l’avevo mandato via". Rosaria Monceri, moglie di Sergio Biagini, ha saputo che il marito era vivo solo al mattino. "Avevo già preparato tutti i numeri degli ospedali, e un ragazzo che abitava sopra di noi ha cominciato a chiamarli uno a uno. Alle sei ci hanno detto che era ricoverato, che era vivo". Partì subito. "Sono partita alle sei di sera e sono arrivata a Bruxelles verso le dieci e mezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it