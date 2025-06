La mission benefica | Aiutateci a tappezzare piazza S Teresa di quadrati all' uncinetto

Unisciti a noi in questa straordinaria iniziativa: con il crochet, trasformiamo Piazza Santa Teresa in un mare di coperte colorate, simbolo di speranza e lotta contro la violenza sulle donne. Il progetto “Viva Vittoria Brindisi”, promosso da Filomena Pomes D’Agnano e Stefania Rescio, mira a creare un impatto visivo potente e a sensibilizzare l’intera comunità . Insieme, possiamo fare la differenza e diffondere un messaggio di solidarietà e rinascita. Vuoi essere parte di questa meravigliosa rivoluzione?

Trasformare piazza Santa Teresa in uno spazio immenso di coperte colorate contro la violenza sulle donne. Questo l'obiettivo del progetto “Viva Vittoria Brindisi", promosso da Filomena Pomes D’Agnano dell’associazione “Tutto quello che vorrei” e Stefania Rescio dell’ associazione “Il bene che ti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

