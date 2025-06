La manifestazione Lgbt nonostante il divieto del governo Orban Sinistre Ue in piazza

In un contesto di tensione e divieti, le strade di Budapest si riempiono di coraggio e speranza. Nonostante il veto del governo Orban, le associazioni LGBTQ+ sfidano le imposizioni, portando in piazza il loro messaggio di libertà e inclusione. La manifestazione rappresenta un gesto di resilienza che unisce Italia e Europa nella difesa dei diritti umani. E questa lotta non si ferma qui...

Oggi va in scena la manifestazione a Budapest delle associazioni Lgbtq+. Manifestazione vietata dal governo di Viktor Orban (foto). Il primo ministro ungherese ha confermato che ci saranno " conseguenze legali " per chi organizzerà o parteciperà alla manifestazione. Ma la sinistra, italiana e non, non ci sta. Dalla segretaria del Pd Elly Schlein al leader di Azione Carlo Calenda, dal responsabile esteri di Italia viva Ivan Scalfarotto fino alla coordinatrice diritti del M5s Alessandra Maiorino. È nutrita la delegazione italiana che sarà presente al Budapest Pride, cui parteciperanno attivisti e rappresentanti istituzionali di tutti i partiti del centrosinistra compresi +Europa e Avs. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La manifestazione Lgbt nonostante il divieto del governo Orban. Sinistre Ue in piazza

