la lunga notte irlandese tris di concerti a russi

Preparati a vivere un’emozionante notte tra suoni ancestrali e melodie coinvolgenti con 'La lunga notte irlandese' al Ravenna Festival 2025. Tre artisti d’eccezione, strumenti tradizionali e un’atmosfera magica ti guideranno in un viaggio attraverso la ricca tradizione folk irlandese. Non perderti questa serata unica, che apre le porte a un’esperienza culturale indimenticabile nel cuore di Russi. La musica irlandese ti aspetta: lasciati trasportare!

Cornamuse, violini, flauti, percussioni trascinanti e antichi strumenti a corda. È fatta al tempo stesso di poco e di molto la musica folk irlandese. 'La lunga notte irlandese' è in programma oggi, alle 21.30, primo dei due appuntamenti di Ravenna Festival 2025 a Palazzo San Giacomo di Russi. La serata, una produzione del Festival curata da Fabio Rinaudo in esclusiva per l'Italia, conta su tre fuoriclasse come Derek Hickey alla concertina, Mick O'Brien alle uillean pipes (strumento della famiglia delle cornamuse) e Ciara Ní Bhriain al violino, che si uniscono per l'occasione ai Birkin Tree – sola formazione italiana e una delle pochissime al mondo che si esibisce regolarmente nei festival irlandesi.