La lotta alla criminalità dell’Osce passa da Roma Zoffili spiega come

Il deputato Eugenio Zoffili, membro della Commissione Esteri della Camera e rappresentante speciale dell’Assemblea parlamentare dell’Osce per la lotta alla criminalità organizzata, racconta a Formiche.ne t contenuti e sviluppi della conferenza interparlamentare ospitata a Roma. “L’Italia – sottolinea Zoffili – ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata, grazie a modelli operativi esportabili e a una rete di cooperazione internazionale solida ed efficace”. Quali sono stati i principali temi emersi dalla conferenza, e quali saranno i prossimi passi per tradurli in azioni politiche condivise tra i Paesi Osce? “La Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione, che ha riunito a Roma, alla Camera dei Deputati, oltre 140 parlamentari e rappresentanti provenienti da 33 Paesi partecipanti all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ci ha consentito di condividere strategie e pratiche adottate per combattere la criminalità”. 🔗 Leggi su Formiche.net