La Lega udinese nelle mani di Giulia Agostinelli | Dobbiamo vincere a tutti i costi le prossime comunali

La passione per la politica, tramandata in famiglia, ha plasmato il mio percorso. Cresciuta tra i valori e le idee dei miei nonni, ho imparato l’importanza di impegnarsi per il bene comune. Oggi, con determinazione, guida la Lega Udinese sotto la mia leadership, perché credo fermamente che si debba vincere a tutti i costi le prossime comunali, per costruire un futuro migliore per la nostra città. Questo è il mio impegno, questa è la mia missione.

Com’è nata la passione per la politica? È una cosa di famiglia. Sono cresciuta coi miei nonni e nonno Ugo, berlusconiano di ferro, ci teneva sul fatto che fossi informata su come va il mondo, in particolare quello della cosa pubblica, cercando così di stimolare la mia curiosità”. Cosa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: lega - udinese - mani - giulia

Campoccia a Sport Business Forum: “Il calcio vive una fase di transizione” A Sport Business Forum il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia ha parlato di diritti tv con un’idea chiara: “Siamo in una fase di transizione, ma senza la sostenibilità non and Vai su Facebook

Il Friuli Venezia Giulia Under19 è campione d’Italia; Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi; Udinese, addio Dacia Arena: l’impianto cambia ufficialmente nome.

Regione Friuli Venezia Giulia, la Lega rimette le deleghe a Fedriga: è crisi - MSN - La maggioranza di centrodestra in Friuli Venezia Giulia è scossa da una crisi politica apertasi dopo le dichiarazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha criticato ... Come scrive msn.com

Crisi in Regione Friuli Venezia Giulia, assessori Lega rimettono deleghe - "Abbiamo rimesso tutte le nostre deleghe nelle mani del Presidente, confermandogli piena fiducia e affinché possa decidere con la massima ... Secondo tg24.sky.it