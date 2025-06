La Juventus perde Savona | lesione alla caviglia e due mesi di stop

La Juventus dovrà fare i conti con una perdita pesante: Nicolò Savona, durante la sfida contro il Manchester City, ha subito un infortunio alla caviglia più grave del previsto. La diagnosi ufficiale conferma uno stop di due mesi, mettendo a dura prova la rosa bianconera. La squadra si prepara ora a un nuovo innesto difensivo per compensare questa assenza importante. La Juventus cerca soluzioni rapide e efficaci per mantenere alta la competitività.

Si è rivelato più grave del previsto l'infortunio occorso al difensore bianconero, Nicolò Savona, che, durante l'ultimo match del Mondiale per Club contro il Manchester City, si è procurato una lesione alla caviglia. Con ogni probabilità la Juventus lo perde per due mesi e questo comporterà inevitabilmente un nuovo innesto nel reparto arretrato. LA JUVENTUS PERDE SAVONA PER DUE MESI: IL COMUNICATO UFFICIALE Questo il bollettino medico reso noto dalla Juventus sulle condizioni del giovane difensore: " Nicolò Savona, in seguito del trauma alla caviglia sinistra, riportato durante la gara disputata ieri contro il Manchester City, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsula-legamentosa di alto grado.