La Juve ci prova per Carlos Augusto | offerta irrinunciabile all’Inter | CMIT

La Juventus mette gli occhi su Carlos Augusto, il jolly brasiliano che ha attirato l’attenzione di tutto il calcio europeo. L’offerta irrinunciabile dell’Inter ha acceso un duello appetitoso tra i due giganti italiani, mentre il team di Cristian Chivu prosegue la sua marcia verso gli ottavi del Mondiale per Club. Tra trattative in corso e sfide sul campo, il calciomercato si infiamma: cosa riserverà questo duello di mercato?

Il jolly brasiliano è finito nel mirino della Juventus: la risposta dell’Inter ai rivali bianconeri non si è fatta attendere Lavori in corso nella nuova Inter di Cristian Chivu, con la squadra vicecampione d’Europa che intanto ha staccato il pass per gli ottavi del Mondiale per Club dove incrocerà lunedì sera il Fluminense. Carlos Augusto (LaPresse) – Calciomercato.it Chivu ha bissato contro il River Plate il successo (il primo alla guida dei nerazzurri) contro l’ Urawa, che ha allontano gli spettri della finalissima di Champions persa malamente a Monaco con il PSG. Il tecnico rumeno sta cercando di impartire la propria filosofia alla squadra e intanto non si è posto remore nel lanciare nella mischia Pio Esposito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it