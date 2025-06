La giungla dei cantieri Lavori a rischio per l’afa Lunedì atteso lo stop

Nella calura estiva, la città si trasforma in una vera e propria giungla di cantieri aperti e lavori incessanti, con il rischio di uno stop imminente previsto per lunedì. Tra temperature che sfiorano i 40 gradi e un’aria di caos controllato, via Massarenti si conferma come una moderna Mompracem, dove operai e macchinari dominano il paesaggio urbano. La domanda ora è: quanto durerà questa fase di transizione e quali saranno gli effetti sul quotidiano cittadino?

La temperatura sfiora i 40 gradi e via Massarenti continua a sembrare una Mompracem moderna. L'umidità e la calura cominciano ad assomigliare a quella di una giungla, solo che al posto di palme e sterpaglie ci sono cantieri e operai ovunque. Proseguono così i lavori per sistemare una delle arterie principali della città e non si fermano nemmeno i disagi, oltre che per chi guida, a danno di residenti e commercianti. E, con il sole cocente, in queste giornate da bollino rosso per il caldo africano potrebbe arrivare un' ordinanza comunale che impone lo stop ai lavori in strada, tutelando l'incolumità di chi ormai è in azione dall'alba a notte inoltrata.

