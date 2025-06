La girandola di bomber che porta Nunez al Napoli | c’è anche una beffa per la Juve

Il mercato estivo si accende con una vera e propria girandola di bomber, e il Napoli si prepara a diventare protagonista assoluto. Con l’affare Nunez sempre più vicino, la sfida tra club si infiamma, regalando anche una beffa alla Juventus. Mentre le trattative si fanno sempre più intense, i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi che potrebbero rivoluzionare il calcio italiano. La corsa ai grandi colpi è appena iniziata, e tutto può ancora succedere.

Il Napoli è sempre più vicino al bomber uruguaiano, è pronta a partire una girandola di bomber che coinvolge diversi club e beffa la Juve (Ansa Foto) – SerieAnews Il mercato aprirà soltanto l’1 luglio nella sessione estiva ma sono già tanti i movimenti dei vari club che stanno stringendo e chiudendo trattative, sia in Italia che in Europa. Sono diverse le società molto attive, con trasferimenti anche importanti di calciatori e cifre da capogiro che stanno girando in tutta Europa. Basti pensare agli oltre 100 milioni spesi dal Liverpool per Wirtz ma anche al trasferimento a parametro zero di De Bruyne al Napoli. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - La girandola di bomber che porta Nunez al Napoli: c’è anche una beffa per la Juve

