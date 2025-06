La giocata della svolta | vince 100mila euro al 10eLotto

Una giocata fortunata ha cambiato la vita a Ora, in provincia di Bolzano: un 9 Doppio Oro da 100mila euro ha regalato il colpaccio più alto della giornata e una vittoria da sogno. Con oltre 19 milioni distribuiti nell’ultimo concorso, questa è la dimostrazione che la fortuna può bussare proprio quando meno te lo aspetti. E chissà, potrebbe essere la tua volta…

Colpaccio in regione al 10eLotto: ad Ora, in provincia di Bolzano, nel concorso dello scorso 26 giugno è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro in piazza Principale. Si tratta della vincita più alta di giornata. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

