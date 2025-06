La Germania chiude all’immigrazione | le nuove norme del governo Merz

La Germania di Friedrich Merz si sta allineando alle nuove linee europee, stringendo le maglie sull’immigrazione e adottando norme più restrittive rispetto al passato. Con un approccio deciso e meno conciliante, Berlino segna una svolta significativa nel panorama politico e sociale del continente. Giovedì, il cancelliere ha partecipato a una riunione cruciale, simile a quelle che Giorgia Meloni organizza prima di ogni Consiglio Europeo, segnando un nuovo capitolo nelle politiche migratorie tedesche e europee.

Il nuovo governo della Germania, nato pochi mesi fa sotto la guida di Friedrich Merz, leader di CDU, sta seguendo la tendenza di diversi altri Paesi europei in materia di immigrazione, mostrando un atteggiamento molto meno conciliante, rispetto al passato. Giovedì, il cancelliere tedesco ha preso parte a una riunione che, nell'ultimo periodo, Giorgia Meloni è solita organizzare prima di ogni Consiglio Europeo; il suo predecessore, Olaf Scholz, dei Socialdemocratici, non aveva mai partecipato. Il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt, sta prendendo una serie di provvedimenti a riguardo. Uno di questi è il respingimento di alcuni richiedenti asilo sul confine; un tribunale di Berlino ha dichiarato illegittima questa pratica, ma per il momento il politico, esponente dell'ala bavarese più conservatrice del partito, sta ignorando la sentenza.