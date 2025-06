La General Contractor si assicura il lungo Di Pizzo che arriva dalla Gema

Nel vivace panorama del calcio nazionale, la General Contractor si prepara a consolidare il suo ruolo di protagonista, assicurandosi il lungo di pizzo dalla gema e rafforzando la squadra per affrontare il prossimo campionato di Serie B. Tra rinnovi e ripensamenti, il club dimostra determinazione nel costruire un roster competitivo e ambizioso. La strada è tracciata, e il futuro promette grandi emozioni: in bocca al ...

Continuano i movimenti di mercato in casa della General Contractor che lavora alla formazione che dovrà prendere parte al prossimo campionato di serie B nazionale. Dopo l’estensione del contratto a coach Marcello Ghizzinardi e a Santiago Bruno (Dario Zucca, il primo ad essere confermato ha avuto un ripensamento, ha chiesto e ottenuto di interrompere il rapporto appena rinnovato con la società jesina per scegliere altre destinazioni, in bocca al lupo..) l’addio a Roberto Marulli, Lautaro Berra e al capitano Antonio Valentini e l’arrivo del play argentino Maglietti la società annuncia il secondo arrivo: si tratta di Marco Di Pizzo toscano di Bagno a Ripoli, centro di 205 centimenti classe 1998. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La General Contractor si assicura il "lungo" Di Pizzo che arriva dalla Gema

In questa notizia si parla di: general - contractor - assicura - lungo

General Contractor Jesi domina Treviglio in gara 2, serie si sposta al Palatriccoli - In Gara 2 della Serie C, il General Contractor Jesi affronta il Tav Brianza Basket al Palatriccoli. La partita si preannuncia intensa, con Jesi determinato a imporsi davanti al proprio pubblico.

La General Contractor si assicura il lungo Di Pizzo che arriva dalla Gema; Serie B - Paperdi Caserta: Jesi battuta, permanenza garantita e speranza play-in.

La General Contractor si assicura il "lungo" Di Pizzo che arriva dalla Gema - Continuano i movimenti di mercato in casa della General Contractor che lavora alla formazione che dovrà prendere parte al ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Academy Ancona, una General Contractor più solida per affrontare la B - Il Resto del Carlino - L'Academy di Ancona si è assicurata una General Contractor più solida, con l'arrivo di Bruno Santiago e Giulio Casagrande. Si legge su ilrestodelcarlino.it