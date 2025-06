La Gen Z e l' auto | dall' elettrico alla guida autonoma i pareri dei giovani

Uno studio di Quintegia sottolinea le diverse preferenze in materia di mobilità tra la generazione Z e quelle precedenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Gen Z e l'auto: dall'elettrico alla guida autonoma, i pareri dei giovani

Un’auto la travolge mentre viaggia per Varese con il monopattino elettrico: grave una 32enne - Un grave incidente ha scosso Varese: una 32enne è stata travolta mentre si muoveva in monopattino elettrico.

Le auto elettriche che vanno più lontano nel 2025: guida completa all’autonomia - La rivoluzione della mobilità elettrica entra nel vivo nel 2025, con veicoli a zero emissioni capaci di percorrere distanze sempre maggiori. Si legge su lifestyleblog.it

Tesla cambia impianto elettrico: serve per auto a guida autonoma - MSN - La guida autonoma vuole i 48 volt Tesla fa poi sapere che questi connettori, introdotti come detto dal Cybertruck , hanno mostrato caratteristiche che hanno convinto a renderli standard anche ... Come scrive msn.com