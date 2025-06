La fine del conflitto contro l’Iran fa sperare le famiglie degli ostaggi

La fine del conflitto con l’Iran apre nuove speranze per le famiglie degli ostaggi, alimentando un barlume di ottimismo. Leah Goldin, madre di uno dei prigionieri, esprime fiducia: dopo il cessate il fuoco, si intravede una possibilità concreta di liberazione. Un passo verso la pace che potrebbe segnare un cambiamento decisivo e portare sollievo a chi aspetta con ansia notizie positive. La strada resta lunga, ma il futuro sembra meno oscuro.

"Sono ottimista. Dopo il cessate il fuoco con l'Iran, credo si sia aperta una finestra di opportunità più promettente per la liberazione degli ostaggi", dice Leah Goldin.