LA FILIPPICA – Re Giorgio Armani e il Made in Italy da riconoscere e tutelare

Nel cuore pulsante di Milano, Giorgio Armani si conferma icona di eleganza e maestria, portando avanti un’eredità che va oltre la moda. La sua ultima sfilata uomo è un tributo sottile alla raffinatezza italiana, un richiamo forte alla tutela del vero Made in Italy. Armani non è soltanto un stilista, ma un ambasciatore della qualità e dello stile senza tempo. La sua voce si fa portavoce di un patrimonio da riconoscere e tutelare.

Nel cuore di Milano, tra le luci ovattate dell'eleganza e il brusio sofisticato della stampa internazionale, Giorgio Armani ha firmato l'ennesima lezione di stile con la sua ultima sfilata uomo. Il re è tornato sul trono, senza sfarzo e clamore, ma con quella sobria regalità che solo lui riesce a incarnare. Armani non è soltanto

