La figlia di Riina rischia l’arresto Estorsione con metodo mafioso

Un'ombra inquietante si staglia sul futuro di Maria Concetta Riina, la figlia del famigerato boss di Cosa nostra. Con il marito in manette e le risorse ormai esaurite, la disperazione la spinge a cercare aiuto tra vecchi e nuovi contatti. Ma cosa comporta davvero affidarsi a un passato così oscuro? La sua storia sta per scrivere un nuovo capitolo segnato da accuse gravi e rischi reali, mettendo in discussione il suo stesso destino.

Firenze, 28 giugno 205 – Quando il marito, il 51enne Antonino Ciavarello, viene arrestato a Malta per frode e ricettazione e poi estradato in Italia, Maria Concetta, primogenita del sanguinario boss di Cosa nostra Totò Riina, tocca il fondo. Alla ricerca disperata di soldi, scorre la rubrica degli amici e comincia a mandare messaggi. Che quando provengono da chi porta il cognome del capo dei Corleonesi, il “capo dei capi”, assumono il sapore di un’estorsione a cui è difficile dire no. E con l’aggravante del metodo mafioso: con questa accusa, la Dda di Firenze ha ottenuto la misura della custodia cautelare in carcere per i due coniugi siciliani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La figlia di Riina rischia l’arresto. “Estorsione con metodo mafioso”

