La Ferrari prova a battere il vento 

Hypersail, la barca Ferrari che sfida il vento 160, rappresenta molto più di una semplice innovazione nautica: è un vero e proprio manifesto di libertà e superiorità tecnica. Un progetto che rompe gli schemi e spinge oltre i limiti convenzionali, dimostrando che il Cavallino può conquistare qualsiasi orizzonte, anche quello più infinito. Questa visione audace incarna lo spirito di eccellenza che da sempre contraddistingue Ferrari, unendo passione e tecnologia in un’unica, straordinaria avventura.

Più che schemi e disegni, basta una frase per capire che Hypersail è qualcosa di più che una barca rivoluzionaria. È un “manifesto galleggiante” di innovazione, una visione che non può tradire il concetto base del Cavallino: essere i migliori, ovunque. “La Coppa America non mi interessa: là ci sono regole stringenti e limitative. La barca Ferrari è libera: possiamo spingerci dove vogliamo, l’unico confine è l’infinito ” dice un John Elkann, in felpa Ferrari, che dimostra dieci anni in meno di quando si veste da manager. Senza retorica, quella di Ferrari Hypersail è la più grande sfida italiana all’oceano di sempre e non poteva che esserci Giovanni Soldini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it