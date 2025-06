La fede resiste sotto le bombe Papa Leone agli ucraini | Condivido il vostro dolore per questa guerra insensata

In un momento di profondo dolore per la guerra in Ucraina, Papa Leone XIV ha incontrato i pellegrini della Chiesa greco-cattolica, offrendo conforto e speranza. La sua parola, intrisa di fede e solidarietĂ , ci ricorda che anche nelle tenebre piĂą fitte, la fiducia in Dio e la compassione possono illuminare il cammino verso la pace. La fede, infatti, resiste sotto le bombe e le bombe non potranno mai spegnere la speranza di un domani migliore.

«La fede del vostro popolo ora è messa a dura prova». Così, Papa Leone XIV ha accolto in udienza nella Basilica di San Pietro i pellegrini della Chiesa greco-cattolica ucraina. Davanti a un popolus segnato dal fuoco e dal lutto, Francesco ha ricordato che «credere non significa avere giĂ tutte le risposte, ma confidare che Dio è con noi e ci dona la sua grazia, che Egli pronuncerĂ l’ultima parola e la vita vincerĂ contro la morte». Papa Leone rivolge il pensiero all’Ucraina. Un discorso sobrio che ha toccato il cuore di una comunitĂ ferita ma non spezzata. « Molti di voi – ha detto – da quando è iniziata la guerra, sicuramente si sono chiesti: Signore, perchĂ© tutto questo? Dove sei? Che cosa dobbiamo fare per salvare le nostre famiglie, le nostre case e la nostra Patria? ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La fede resiste sotto le bombe, Papa Leone agli ucraini: “Condivido il vostro dolore per questa guerra insensata”

