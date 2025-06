La Fanzinoteca si prepara a celebrare i 15 anni d' attività | Salvate dall' oblio migliaia di pubblicazioni

La Fanzinoteca d'Italia 0.2 Centro Nazionale Studi Fanzine si appresta a celebrare un traguardo straordinario: quindici anni di passione, dedizione e tutela di un patrimonio culturale senza eguali. Da sempre, ha preservato migliaia di pubblicazioni che rischiavano di scomparire nell'oblio, diventando un punto di riferimento imprescindibile nel panorama delle auto-edizioni. Un percorso che continua con entusiasmo, pronto a scrivere nuovi capitoli...

La Fanzinoteca d'Italia 0.2 Centro Nazionale Studi Fanzine si prepara a celebrare un anniversario speciale. Quindici anni di attività ininterrotta al servizio della cultura dell'auto-edizioni e della salvaguardia di un patrimonio unico e raro. Nata dalla passione e dalla visione di Gianluca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: fanzinoteca - prepara - celebrare - anni

La Fanzinoteca d'Italia si prepara a festeggiare il 15esimo compleanno: "Una realtà unica con oltre 13mila documenti" - La Fanzinoteca d'Italia 0.2 si avvicina al traguardo dei 15 anni, un importante anniversario per questa realtà unica nel suo genere, con oltre 13.

Il Centro Nazionale Studi Fanzine, presente in molte tesi, promuove il ‘Premio Tesi di Laurea Fanzinoteca d’Italia 0.2’; La Fanzinoteca d'Italia si prepara a festeggiare il 15esimo compleanno: Una realtà unica con oltre 13mila documenti; La Fumettoteca guarda al 2025 per celebrare i suoi 15 anni di attività : La volontà non ci manca.